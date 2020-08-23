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23.08.2020 - 18:52 | | DHA

3 gün sonra acı haber ortaya çıktı! Oğlu ve torunu...

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Necla Çetinkaya (80) oğlu ve torunu tarafından evinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi.

Pınarbaşı Mahallesi 9'uncu sokaktaki apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Necla Çetinkaya'ya öğle saatlerinde oğlu ve torunu ziyarete gitti. Eve giren baba ve oğlu Çetinkaya'yı  hareketsiz yatarken bulunca sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. 

3 gün sonra acı haber ortaya çıktı Oğlu ve torunu...

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Necla Çetinkya'nın 3 gün önce yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı kadın ölü bulundu, 3 gün önce yaşamını yitirmişKahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Necla Çetinkaya (80) oğlu ve torunu tarafından evinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi.
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