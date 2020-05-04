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04.05.2020 - 17:11 | | DHA

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Silivri!

İstanbul Silivri’de corona virüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilçe merkezinde banka, PTT ve pazarda yoğunluk yaşandı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Silivri!

Silivri'de corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu itibariyle başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yoğunluk yaşandı. Resmi dairlerde işlem yaptırmak isteyenlerle banka ve marketlerde alışveriş yapanlar uzun kuyruk oluşturdu.

Bazı banka kuyruklarında sosyal mesafenin korunmadığı görüldü. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafeleri korumaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

İlçe merkezinde kurulan pazar alanında ise vatandaşlar maske taksa da sosyal mesafe kurallarına uymadı.

 

Sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtıBursa’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.
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