3 Haziran Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta? - 990. hafta Şans Topu sonuçları belli oluyor

3 Haziran 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...



27 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



3, 5, 11, 23, 31 + 13











ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ



Şans Topu Nasıl Oynanır?



Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 adet, 1’den 14’e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur. Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto’ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar olduğu için, farklı olarak 34’lü sayı grubundan 5 adet, 14’lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.



