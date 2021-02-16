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16.02.2021 - 17:37 | | DHA

3 ilde torbacı operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen 'torbacı' operasyonunda Özel Harekat timlerinin de katılımıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda birçok materyal ele geçirildi.

3 ilde torbacı operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Osmaniye, Gaziantep ve Sakarya’da belirlenen 12 farklı adrese, Özel Harekat timlerinin de katılımıyla 114 personelle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1.67 gram metamfetamin, 6.66 gram bonzai, 28.07 gram eroin, yeşil reçeteye tabi 102 hap, 0.28 gram esrar, bir uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişeği, 1 kurusıkı tabanca ile birlikte 2 hassas terazi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

 

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