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23.02.2021 - 07:28 | | DHA

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

İstanbul merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da Beykoz ve Eyüp Sultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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