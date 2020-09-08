MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı!
ABONE OL
08.09.2020 - 10:51 | | DHA

3 kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir apartman dairesine girip, yatak odasındaki altın bilezikleri çalan maskeli 3 kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı!

Hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi İnanbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. 3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı. Boş olduklarını belirledikleri 5'nci kattaki daireye, kapıyı açıp giren kadınlar, yatak odasında buldukları altınları alıp, kaçtı.  Eve geldikten sora hırsızlık olayını fark eden Umut Ş., durumu polise bildirdi.

Adrese gelerek araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı! Korkunç an kameradaBursa’da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, maskesini taktığı sırada özel halk otobüsü çarptı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS genel kültür-genel yetenek lisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS genel kültür-genel yetenek lisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

On Numara sonuçları 7 Eylül 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için tıkla...

On Numara sonuçları 7 Eylül 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için tıkla...

Sıradaki Haber