3 katlÄ± villanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± yandÄ±

21.03.2020 - 03:50 | | DHA
3 katlÄ± villanÄ±n çatÄ±sÄ± yandÄ±
KÄ±rÄ±kkale'nin YahÅŸihan ilÃ§esinde 3 katlÄ± bir villanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, zarara neden oldu.Â
DoÄŸanlÄ±k Mahallesi'nde YaÅŸar KÃ¶se'ye ait villanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda akÅŸam saatlerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Evde kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§Ä±kan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Alevleri gÃ¶ren mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. YangÄ±n, itfaiyenin 2 saatlik mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken,Â Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespiti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Berberler OdasÄ± BaÅŸkanÄ±'ndan çaÄŸrÄ±: Bir müddet çalÄ±ÅŸmayÄ±n!Ä°stanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarÄ±yla nedeniyle Ä°stanbul'daki berberlere çaÄŸrÄ±da bulunarak, dükkanlarÄ±nÄ± bir müddet kapatmalarÄ±nÄ± istedi.