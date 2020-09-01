3 kilometre kovalayÄ±p yakaladÄ±!

Olay dÃ¼n saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. MecidiyekÃ¶y MeydanÄ±'nda reklam panosu deÄŸiÅŸtiren iÅŸÃ§ilerin anahtarÄ±nÄ± Ã¼stÃ¼nde unuttuklarÄ± araca giren hÄ±rsÄ±z cep telefonunu Ã§aldÄ±. Bu sÄ±rada anahtarÄ± unuttuÄŸunu fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ aracÄ±n yanÄ±na geldiÄŸinde hÄ±rsÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼p baÄŸÄ±rarak peÅŸinden koÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼, Abdul Muttalip Dik ve telefonu Ã§alÄ±nan Emrullah YÄ±lmaz'Ä±n bir kiÅŸinin peÅŸinden koÅŸtuÄŸunu gÃ¶ren ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± motosikletli Yunus ekibi olayÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenerek kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in harekete geÃ§ti.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye Ã§alÄ±ÅŸan hÄ±rsÄ±zÄ±n peÅŸinden koÅŸan Yunus polisi yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre peÅŸinden koÅŸtuÄŸu hÄ±rsÄ±zÄ± Fulya'da yakaladÄ±. KelepÃ§e takÄ±larak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin Ã¼stÃ¼nden Ã§alÄ±nan cep telefonu Ã§Ä±ktÄ±. Destek ekiplerin gelmesiyle polis aracÄ±na alÄ±nan hÄ±rsÄ±z karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ZanlÄ± polis merkezindeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilirken cep telefonu da sahibine teslim edildi. HÄ±rsÄ±zÄ±n koÅŸarak kaÃ§masÄ±, iki esnafÄ±n ve Yunus polisinin hÄ±rsÄ±zÄ±n peÅŸinden koÅŸmasÄ±, polisin ÅŸÃ¼pheliyi yakalayÄ±p getirmesi ve destek ekiplerin gelmesi gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Â

"BÄ°Z YARIDA BIRAKTIK, POLÄ°S 3-4 KÄ°LOMETRE KOÅžUP YAKALADI"



Telefonu Ã§alÄ±nan Emrullah YÄ±lmaz "MecidiyekÃ¶y'de reklam panosunu deÄŸiÅŸtirirken arkadaÅŸÄ± araca gÃ¶nderdim. AnahtarÄ± arabada unutmuÅŸtuk, arkadaÅŸ araca gittiÄŸinde hÄ±rsÄ±z arabaya girmiÅŸ, arkadaÅŸÄ±m gÃ¶rmÃ¼ÅŸ onu dur demiÅŸ ama durmayÄ±nca arkadaÅŸla beraber peÅŸinden koÅŸtum. YaklaÅŸÄ±k bir kilometre koÅŸtuk, Yunus ekipleri de koÅŸtuÄŸumuzu gÃ¶rdÃ¼. Olaya onlar da mÃ¼dahil oldu biz yarÄ±da bÄ±raktÄ±k ama onlar saÄŸ olsunlar 3-4 Â kilometre koÅŸtular ve ÅŸahsÄ± yakalamÄ±ÅŸlar. OnlarÄ± ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum, Ã§ok iyi iÅŸ baÅŸardÄ±lar, saÄŸ olsunlar" dedi.Â



"BEN 50-60 METRE KOÅžUP KESÄ°LDÄ°M"



AracÄ±nda hÄ±rsÄ±zÄ± gÃ¶ren Abdul Muttalip Dik "Biz reklam afiÅŸlerini deÄŸiÅŸtiriyorduk arabanÄ±n anahtarÄ±nÄ± almayÄ± unutmuÅŸuz, anahtarÄ± almak iÃ§in arabaya dÃ¶ndÃ¼m baktÄ±m kapÄ±dan bir kiÅŸi Ã§Ä±kÄ±yor. Hop, dur falan dedim, koÅŸmaya baÅŸladÄ±. Sonra Yunus ekiplerinden bir tanesi telin Ã¼stÃ¼nden atladÄ± peÅŸinden koÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ben 50-60 metre koÅŸtum kesildim, arkadaÅŸlar yaklaÅŸÄ±k 2-3 kilometre koÅŸup kÃ¶ÅŸede yakalamÄ±ÅŸlar. Sonra telefonu aldÄ±k" diye konuÅŸtu. Â