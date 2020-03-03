03.03.2020 - 09:20 |
3 Mart son depremler listesi... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Dün Malatya'da 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 3 Mart son depremler listesi...
Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Fakat son zamanlarda depremin yönü Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz... Bu bölgelerde 3 üzerindeki depremler korku yaratırken vatandaşlar da sık sık "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor.
3 MART SON DEPREMLER
Bugün saat 09.15 itibarıyla 3'ün üzerinde herhangi bir deprem yaşanmadı.
50 ili ilgilendiriyor! O yol 6 saate iniyorOsmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.