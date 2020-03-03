3 Mart son depremler listesi... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Fakat son zamanlarda depremin yönü Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz... Bu bölgelerde 3 üzerindeki depremler korku yaratırken vatandaşlar da sık sık "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor.

3 MART SON DEPREMLER

Bugün saat 09.15 itibarıyla 3'ün üzerinde herhangi bir deprem yaşanmadı.