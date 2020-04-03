03.04.2020 - 19:58 |
3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı yayınlandı! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı
Son günlerde dünya gündemine oturan ve milyonlarca vatandaşı meraklandıran Koronavirüs ile ilgili aramalar devam ediyor. Dünyada 57 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(3 NİSAN CUMA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 16.160
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.786
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 69
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 141.716
TOPLAM VAKA SAYISI: 20.921
TOPLAM CAN KAYBI: 425
3 NİSAN İL İL SON DURUM