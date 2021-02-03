3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

Koronavirüs tablosu her geçen gün daha önemli hale geliyor. 3 Şubat korona tablosunda vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu merak konusu. Bakanlık gri tabloyu güncel verilerle erişime sunuyor. Koronavirüs aşı süreci ile birlikte covid-19 pandemisinde önemli yol kat edildi. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?

3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı güncel korona tablosunu covid-19 sayfasından açıklamaya devam ediyor. Beklenen 3 Şubat korona tablosu ise henüz yayımlanmış değil.

KORONAVİRÜS TABLOSU 2 ŞUBAT

Açıklanan son kovid-19 tablosuna göre 24 saat içinde; 140.120 test yapıldı, 7.795 yeni vaka tespit edildi, 630 hasta sayısına ulaşıldı, 8.639 hasta iyileşti ve 120 kişi de hayatını kaybetti.