3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları veriliyor. Vatandaşlar, 'koronavirüs tablosunda son durum nedir, vaka sayısı arttı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel korona tablosu...
Koronavirüs tablosu her geçen gün daha önemli hale geliyor. 3 Şubat korona tablosunda vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu merak konusu. Bakanlık gri tabloyu güncel verilerle erişime sunuyor. Koronavirüs aşı süreci ile birlikte covid-19 pandemisinde önemli yol kat edildi. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?
3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı güncel korona tablosunu covid-19 sayfasından açıklamaya devam ediyor. Beklenen 3 Şubat korona tablosu ise henüz yayımlanmış değil.
KORONAVİRÜS TABLOSU 2 ŞUBAT
Açıklanan son kovid-19 tablosuna göre 24 saat içinde; 140.120 test yapıldı, 7.795 yeni vaka tespit edildi, 630 hasta sayısına ulaşıldı, 8.639 hasta iyileşti ve 120 kişi de hayatını kaybetti.