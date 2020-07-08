3 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirdi

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Betül A. (19), 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalıştı. Betül A.’nın, ‘Ben zehir içmem’ diyerek direnen kız çocuğunu ‘İçersin, güzel içersin’ deyip zorladığı görüntüler büyük tepki topladı. Betül A., savcılığın talimatı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan şüpheliden, mağdurun anne ve babasının şikâyetçi olmaması üzerine çocuk ve ailesi hakkında bazı koruma tedbiri kararlarının alındığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında “Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nin verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır” denildi.