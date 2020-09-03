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03.09.2020 - 12:44 | | DHA

3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüphelinin, ''Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim’ diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D.’nin, ailesine ait 5 çeyrek altın ile 2 bin lirayı şüpheliye gönderdiği iddia edildi. D.D.'nin hamallık yaparak geçimini sağlayan ve suç duyurusunda bulunan babası Cafer D., dolandırıcının yakalanmasını isteyerek gözyaşı döktü.

3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

Adana Kozan ilçesindeki Hacıuşağı Mahallesi'nde yaşayan D.D.'ye, iddiaya göre Turan Kemal isimli sosyal medya hesabından "Evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim" diye mesaj geldi. Şüpheli, haczi durdurmak için küçük kızdan para istedi.

Paniğe kapılan D.D., kimseye haber vermeden ailesinin evde sakladığı 2 bin lirayı ATM yoluyla şüphelinin hesaplarına gönderdi. D.D., şüphelinin tehditlerine devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurup, şüphelinin banka hesaplarına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D., ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşusunun yanına sığındı. 

GÖZYAŞI DÖKTÜ

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını anlattı.

Daha sonra kızını alıp eve getiren baba Cafer D., polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Bütün birikiminin bir günde yok olduğunu belirten Cafer D., gözyaşı döktü. Cafer D., çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmeleri için ailelere de uyarılarda bulundu. Cafer D., dolandırıcının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Genç kız 4'üncü kattan böyle düştüBingöl'de bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan 17 yaşındaki genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sevk edildiği Elazığ'da tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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