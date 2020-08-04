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04.08.2020 - 17:04 | | DHA

3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla öldüren 2 kişi tutuklandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden Sidar Fırat (3), tabancayla havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sidar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla öldüren 2 kişi tutuklandı!

Olay, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan cumartesi günü Afşin'in Koçovası Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler silahlarla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silahlardan birinden çıkan mermi Sidar Fırat'ın göğsüne isabet etti. Küçük Sidar kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sidar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

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