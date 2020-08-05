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05.08.2020 - 19:12 | | DHA

3 yıldır aranıyordu... JASAT'tan kaçamadı

Denizli'nin Çal ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Huriye T. (33), saklandığı akrabasının evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan Huriye T.'nin akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen Çal Jandarma Karakolu ekipleriyle ile JASAT ekibi, Huriye T.yi yakalayıp, gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yıldır aranan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladıDenizli’de, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır arama çalışmaları devam eden kadını jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalandı.
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