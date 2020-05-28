30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Hafta sonu cumartesi-pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden biri ise sokağa çıkma yasağı oldu. Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Normalleşme ile ilgili adımların gündeme gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

22.05.2020 saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 26.05.2020 saat 24.00'a kadar sürdü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında videokonferans sistemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı başladı.

Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

Kabine Toplantısı sonrasında karar açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.