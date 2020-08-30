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30.08.2020 - 18:12 |

30 Ağustos için tırmandılar! Corona virüse dikkat çektiler

Aksaray'da, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yılı nedeniyle Hasan Dağı zirvesine çıkıp, corona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için kayalıklara sembolik olarak maske taktı.

30 Ağustos için tırmandılar! Corona virüse dikkat çektiler

Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Zafer Bayramı nedeniyle Hasan Dağı'nın zirvesine 'trekking' etkinliği düzenledi. Yürüyerek 3 bin 268 metredeki zirveye ulaşan 12 kişilik dağcı ekibi, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek içinde kayalıklara sembolik olarak maske taktı.  

30 Ağustos için tırmandılar Corona virüse dikkat çektiler

Dernek temsilcisi Avni Gökçe, ''Saat 09.45'te zirveye ulaştık. Bu tırmanışımızı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimiz için gerçekleştirdik. Zirvede ise saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduk. Koronavirüse dikkat çekmek amaçlı sembolik maske yapıp, Hasan Dağı'nın zirvesine astık. Bunu yapmamızın sebebi dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs salgınına, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak. Şehrimizin en büyük simgesi olan Hasan Dağı'na sembolik olarak maske taktık'' dedi.

30 Ağustos için tırmandılar Corona virüse dikkat çektiler

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