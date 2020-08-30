30 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...
Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşıyor. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(29 AĞUSTOS CUMARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 101.414
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.549
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 39
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 6.937.088
TOPLAM VAKA SAYISI: 267.064
TOPLAM CAN KAYBI: 6.284
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 242.812
ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI
ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 347 artışla 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 409 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 107 bini geçti.
Brezilya ve Hindistan takip ediyor
Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 846 bin 965 vakayla Brezilya, 3 milyon 566 bin 555 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 702 bin 49 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bunu 635 bin 898 vakayla Teksas ve 619 bin 3 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 12 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.