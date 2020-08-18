18.08.2020 - 10:31 |
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos 2020 hangi güne denk geliyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı gururla kutlanacak.Zafer Bayramı'nda, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz anılıyor. Peki bu anlamlı gün resmi tatil mi sayılıyor? 30 Ağustos 2020 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi oluyor?
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır, resmi tatil ilan edilir.
30 AĞUSTOS 2020 HANGİ GÜN?
30 Ağustos bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
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