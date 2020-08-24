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24.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

30 Ağustos’ta yasak değil, tedbir var

İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili yasaklama kararının olmadığını, koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler alındığını açıkladı.

30 Ağustos’ta yasak değil, tedbir var

 

Bakanlıktan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlıkça alınan yasaklama kararı bulunmadığı belirtilerek, 19 Ağustos 2020 tarihli yazıyla yapılan düzenlemenin, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında alınması gereken tedbirlerin valiliklere bildirilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, benzer uygulamanın bu yıl 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, salgına karşı devletin ve özelinde İçişleri Bakanlığı’nın her türlü tedbir kararını tüm etkinlikler için hiçbir ayrım gözetmeden aldığı vurgulandı.

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