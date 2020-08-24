30 Ağustos’ta yasak değil, tedbir var

Bakanlıktan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlıkça alınan yasaklama kararı bulunmadığı belirtilerek, 19 Ağustos 2020 tarihli yazıyla yapılan düzenlemenin, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında alınması gereken tedbirlerin valiliklere bildirilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, benzer uygulamanın bu yıl 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, salgına karşı devletin ve özelinde İçişleri Bakanlığı’nın her türlü tedbir kararını tüm etkinlikler için hiçbir ayrım gözetmeden aldığı vurgulandı.