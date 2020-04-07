30 derece sıcakta salgınla mücadele! Sıcakta da bulaşıyor...

“Allah’tan başka ilah yoktur, sakin kal ve devam et...” 9 Mart’tan itibaren karantinada olan Suudi halkı, koronavirüsle mücadeleye ilişkin kapılara asılan bu mesajla yola devam ediyor. Suudi Hükümeti Kovid-19 ile mücadele için 32 milyar dolarlık acil durum fonu oluşturdu. Özel sektör çalışanlarının maaşlarının yüzde 60’ı üç ay bu fondan ödenecek.

6 Nisan itibariyle Kovid-19 sebebiyle 38 can kaybının görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 523. Bunların 41’inin durumu ciddiyetini korurken, 551 hastanın tedavileri tamamlanmış durumda. Türkiye’de sıkça dile getirilen virüs salgınının yaz aylarında havanın ısınması ile azalacağı yönündeki beklentinin geçersiz olduğu Suudi Arabistan’da ortaya çıkıyor. Çünkü bundan bir hafta önce hayatını kaybedenlerin sayısı üçken, vaka sayısı bin 12’ydi. İlk vakaların görüldüğü dönemde 20 derecelerde seyreden hava sıcaklığının bugünlerde 30 derecenin üzerine çıkmasına rağmen günlük vaka sayısında artış gözleniyor. Hava tahminlerinde, ülkede sıcaklığın bu hafta içerisinde 40 dereceye çıkacağı öngörülüyor. Yaz aylarında 50 dereceye varan sıcaklık altında virüs salgınının ne ölçüde ilerleyeceğini zaman gösterecek.

Salgının ülkede görece az vaka sayısıyla ilerlemesinin sırrı, krallığın acil ve sıkı tedbirler almasında saklı. Okullar 9 Mart’tan beri uzaktan eğitimde. Dezenfektan, maske ve eldiven gibi malzemelere kolay ulaşım ise krallıkta yaşayanlar için başka bir avantaj. Market girişlerinde müşterilere ücretsiz maske ve eldiven dağıtılıyor, bu sırada personel market arabanızı dezenfekte ediyor. Müşteriler ateşleri ölçülerek marketlere kabul ediliyor.

Hac iptal olur mu?

Hava ulaşımı tamamen durduruldu. Ayrıca kara ulaşımında bireysel araçlar dışında, bütün toplu taşıma araçları, taksi ve Uber trafikten men edildi. Şehirlere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Alışveriş merkezleri, berberler, güzellik salonları, bankalar, spor salonları, sinemalar ve gösteri merkezleri yeni bir bildiriye dek hizmete kapatıldı. Bu tedbirlere ilaveten, 23 Mart’ta başlatılan akşam 19.00’dan sabah 06.00’ya dek sokağa çıkma yasağı artan vakalar sonucu 26 Mart itibariyle 15.00’ten sabah 06.00’ya dek genişletildi. Gün içerisinde sokağa çıkma yasağının olmadığı sürede marketlerde aynı aileden sadece bir kişinin alışveriş yapmasına izin veriliyor. Restoranlar ise 15.00’e kadar paket servisi yapmak koşuluyla hizmet veriyor. Dün ise Riyad, Tabuk, Dammam, Dhahran, Cidde, Taif, Qatif ve Khobar’da 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağında Suudi halkının yetkililerle işbirliği takdire şayan. Bunda yasağı delenlerin ödemek zorunda kalacagi 10 bin riyallik (yaklaşık 17 bin TL) ceza da caydırıcı oldu. Cuma namazları şimdilik iptal edilmiş durumda. Temmuzdaki Hac hakkında yetkililer henüz bir bilgilendirmede bulunmadı. Fakat medyada, tarihte Hac’ın iptal olduğu veya kısmen sekteye uğradığı dönemler anımsatılarak, bu sene de Hac’ın iptal olabileceğinin sinyalleri verilmeye başlandı. Halkın desteği olmadan bütün bu çabaların sonuçsuz kalacağını vurgulamak gerek...