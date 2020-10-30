30 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili araştırmalar gündemde yer alıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka, ölü, test iyileşen hasta sayısı ile ilgili son durum merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları paylaşıyor. Peki 30 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr"

30 EKİM TÜRKİYE KORONAVİÜRS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

30 Ekim koronaviürs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde 30 Ekim koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.