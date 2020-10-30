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30.10.2020 - 17:54 |

30 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile ilgili bilgiler günlük olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronaviürs tablosuyla ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. Bugünkü koronaviürs vaka sayısı ve ölü sayısı ise merak ediliyor. Peki son dakika 30 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

30 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili araştırmalar gündemde yer alıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka, ölü, test iyileşen hasta sayısı ile ilgili son durum merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları paylaşıyor. Peki 30 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr"

30 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiyede koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

30 EKİM TÜRKİYE KORONAVİÜRS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

30 Ekim koronaviürs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde 30 Ekim koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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