Son dakika 30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı-bugünkü durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili araştırmalar gündemde yer alıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka, ölü, test iyileşen hasta sayısı ile ilgili son durum merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları paylaşıyor. Peki 30 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz. http://covid19.saglik.gov.tr"