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30.10.2020 - 18:56 |

30 Ekim son depremler listesi! Son dakika İzmir, Aydın Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

İzmir'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yaşanan deprem sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da saat 18.14'te bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü ve son dakika detayları merak konusu. Peki Aydın'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

30 Ekim son depremler listesi! Son dakika İzmir, Aydın Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

İzmir'de meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. İzmir'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da deprem oldu. İşte 30 Ekim son depremler listesi...

İZMİR'DE DEPREM

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

 AYDIN'DA DEPREM!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da saat 18.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Ekim son depremler listesi Son dakika İzmir, Aydın Kuşadasında deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde

AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.

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