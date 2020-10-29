29.10.2020 - 08:10 |
30 Ekim tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?
28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün resmi tatil ve 29 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı2ndan dolayı tam gün tatil olması nedeniyle, gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Milyonlarca vatandaş 30 Ekim tatil mi, 30 Ekim Cuma okul, işvar mı, resmi tatil mi sorularını araştırmaya başladı. İşte 30 Ekim Cuma günü hakkında bilinmesi gerekenler...
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük gururla kutlanıyor. Bugün okula ve işe gitmeyen vatandaşlar, 30 Ekim Cuma günü hakkında bilgi almak istiyor. Peki 30 Ekim tatil mi, 30 Ekim'de okul, iş var mı, resmi tatil mi?
30 EKİM TATİL Mİ?
28-29 Ekim tarihlerinde toplam bir buçuk gün resmi tatil ila ediliyor. 30 Ekim günü ise resmi tatil olmuyor. Ancak çalışanlar yıllık izinlerinden kullanırsa tatillerini 4 güne bağlayabiliyor.
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