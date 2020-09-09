MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı!
ABONE OL
09.09.2020 - 13:45 | | İHA

30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı!

Antalya’da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren şahsın falezler üzerindeki intihar girişimi bir vatandaş tarafından engellendi. Falezlerden düşme tehlikesi geçiren iki kişiyi polis güçlükle kurtardı.

30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı!

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezler üzerinde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 40 yaşındaki Kemal B., öğle saatlerinde tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Eşiyle parkta gezen İsmet Akbulut, kendisinden su isteyen Kemal B.'nin durumundan şüphelendi. Marketten su alıp Kemal B.'ye veren Akbulut, yaklaşık 30 metrelik falezler üzerinde Kemal B.'yi ikna etmek için konuşmasına devam etti.

30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı

Falezler üzerinden Kemal B.'nin atlamak istediğini öğrenen Akbulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polislerin geldiğini görünce atlamaya çalışan adamın üzerine hızla atlayarak geriye çeken Akbulut, 'çabuk' diye yardım çığlıkları atmaya başladı. Akbulut, falezlerin uç kısmında Kemal B.'yi güçlükle tutabildi. İki kişinin de düşme tehlikesi geçirmesi polisin bölgeye koşarak ulaşmasıyla son buldu. Tel örgüleri geçerek kayalara tırmanan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı güvenli bölgeye çekti. Kendisini kurtaran kişiyi de tehlikeye atan Kemal B.'nin bir hayli bitkin olduğu görüldü.

Kemal B., “Maaşıma haciz geldi, ben daha nereye kadar çalışacağım” derken gözyaşlarını tutamadı. Su verilip sakinleştirilen adam, polis ve itfaiye ekiplerince kayalık alandan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan Kemal B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı

"BENİ DE GÖTÜRÜYORDU"

Hayatını tehlikeye atarak Kemal B.'yi kurtaran İsmet Akbulut, “Eşimde parka geldim. Bu kişi benden su istedi, ‘hayırdır’ dedim. Burada dolanıyordu. Bende suyu aldım geldim verdim. Bir derdi olup olmadığını sordum. Anladım zaten kendini atacaktı. Ondan sonra bir saat sohbet ettik. Polisi aradım. Telefonu verirken kaptım orada. Atladım üstüne. Beni de götürüyordu aşağı. Benim üç katım cüssesi vardı. Yapacak bir şey yok, can bu” diye konuştu.

30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı

Öte yandan Kemal B.'nin falezler ucundaki görüntüsü ve Akbulut'un üzerine atlayarak onu kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı.

 

İnternetten tanıştı, nişanlandı! Genç kıza cehennemi yaşattıKadına yönelik tehdit bitmiyor. Bu kez 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kızın kâbus dolu anlar yaşadı. 3 yıl önce internette tanışıp nişanlandığı adam hayatı zehir etti. Denizli, İstanbul ve Kocaeli üçgeninde yaşanan olaylar örgüsü... CNNTÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ detaylarını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS genel kültür-genel yetenek lisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS genel kültür-genel yetenek lisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Bakan Akar, İdlip şehidi Tuğgeneral Erdoğan'ın Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan'a başsağlığı diledi

Bakan Akar, İdlip şehidi Tuğgeneral Erdoğan'ın Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan'a başsağlığı diledi

Sıradaki Haber