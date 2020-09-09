30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda kurtardı!

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezler üzerinde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 40 yaşındaki Kemal B., öğle saatlerinde tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Eşiyle parkta gezen İsmet Akbulut, kendisinden su isteyen Kemal B.'nin durumundan şüphelendi. Marketten su alıp Kemal B.'ye veren Akbulut, yaklaşık 30 metrelik falezler üzerinde Kemal B.'yi ikna etmek için konuşmasına devam etti.

Falezler üzerinden Kemal B.'nin atlamak istediğini öğrenen Akbulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polislerin geldiğini görünce atlamaya çalışan adamın üzerine hızla atlayarak geriye çeken Akbulut, 'çabuk' diye yardım çığlıkları atmaya başladı. Akbulut, falezlerin uç kısmında Kemal B.'yi güçlükle tutabildi. İki kişinin de düşme tehlikesi geçirmesi polisin bölgeye koşarak ulaşmasıyla son buldu. Tel örgüleri geçerek kayalara tırmanan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı güvenli bölgeye çekti. Kendisini kurtaran kişiyi de tehlikeye atan Kemal B.'nin bir hayli bitkin olduğu görüldü.

Kemal B., “Maaşıma haciz geldi, ben daha nereye kadar çalışacağım” derken gözyaşlarını tutamadı. Su verilip sakinleştirilen adam, polis ve itfaiye ekiplerince kayalık alandan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan Kemal B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

"BENİ DE GÖTÜRÜYORDU"

Hayatını tehlikeye atarak Kemal B.'yi kurtaran İsmet Akbulut, “Eşimde parka geldim. Bu kişi benden su istedi, ‘hayırdır’ dedim. Burada dolanıyordu. Bende suyu aldım geldim verdim. Bir derdi olup olmadığını sordum. Anladım zaten kendini atacaktı. Ondan sonra bir saat sohbet ettik. Polisi aradım. Telefonu verirken kaptım orada. Atladım üstüne. Beni de götürüyordu aşağı. Benim üç katım cüssesi vardı. Yapacak bir şey yok, can bu” diye konuştu.

Öte yandan Kemal B.'nin falezler ucundaki görüntüsü ve Akbulut'un üzerine atlayarak onu kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı.