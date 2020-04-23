30 Nerenin Plakası? Hakkari İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların plakalarında yer alan ilk iki haneli numaralardır. Bu numaralar araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. 30 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 30 nerenin plakası? Hakkari ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir. Sizler için tüm detayları derledik.
Ülkemizde 91 adet il bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Hakkari ilidir. 30 numaralı plaka kodu ülkemizin doğusunda bulunan Hakkari iline aittir.
30 Nerenin Plakası?
30 numaralı plaka kodu ülkemizde bulunan Hakkari şehrine aittir. Aracın plakasındaki ilk iki hanesinin 30 olması durumunda bu aracın Hakkari iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.
Hakkari İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Hakkari Merkez Plaka Harf Grupları:
- 30 AC 001-30 AZ 999
- 30 VA 001-30 VZ 999
- 30 D 0001-30 M 1000
- 30 D 3001-30 M 4000
- 30 M 0001-30 M 1000
- 30 M 3001-30 M 4000
- 30 T 0001-30 M 1000
- 30 T 3001-30 M 4000
- 30 S 0001-30 S 1000
- 30 S 3001-30 S 4000
Yüksekova İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 30 HA 001-30 HZ 999
- 30 YA 001-30 YA 999
- 30 D 1001-30 D 3000
- 30 M 1001-30 M 3000
- 30 S 1001-30 S 3000
- 30 T 2021-30 T 3000
- 30 T 1001-30 T 3000
Şemdinli İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 30 D 2001-30 D 2999
- 30 T 2001-30 T 2999
- 30 SA 001-30 SA 999
- 30 SC 001-30 SC 271