30 Nerenin Plakası? Hakkari İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 91 adet il bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Hakkari ilidir. 30 numaralı plaka kodu ülkemizin doğusunda bulunan Hakkari iline aittir.



30 Nerenin Plakası?



30 numaralı plaka kodu ülkemizde bulunan Hakkari şehrine aittir. Aracın plakasındaki ilk iki hanesinin 30 olması durumunda bu aracın Hakkari iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.



Hakkari İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Hakkari Merkez Plaka Harf Grupları:



- 30 AC 001-30 AZ 999

- 30 VA 001-30 VZ 999

- 30 D 0001-30 M 1000

​​​​​​​- 30 D 3001-30 M 4000

​​​​​​​- 30 M 0001-30 M 1000

​​​​​​​- 30 M 3001-30 M 4000

​​​​​​​- 30 T 0001-30 M 1000

​​​​​​​- 30 T 3001-30 M 4000

​​​​​​​- 30 S 0001-30 S 1000

​​​​​​​- 30 S 3001-30 S 4000



Yüksekova İlçesi Plaka Harf Grupları:



​​​​​​​- 30 HA 001-30 HZ 999

​​​​​​​- 30 YA 001-30 YA 999

​​​​​​​- 30 D 1001-30 D 3000​​​​​​​

- 30 M 1001-30 M 3000​​​​​​​

- 30 S 1001-30 S 3000​​​​​​​

- 30 T 2021-30 T 3000​​​​​​​

- 30 T 1001-30 T 3000​​​​​​​



Şemdinli İlçesi Plaka Harf Grupları:



- 30 D 2001-30 D 2999

​​​​​​​​​​​​​​- 30 T 2001-30 T 2999

​​​​​​​- 30 SA 001-30 SA 999

​​​​​​​- 30 SC 001-30 SC 271