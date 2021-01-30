MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 30 Ocak bugünün koronavirüs tablosu! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka var?
ABONE OL
30.01.2021 - 18:12 |

30 Ocak bugünün koronavirüs tablosu! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka var?

Günlük koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruluyor. Son günlerde İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün benzerinin de Türkiye'de görülmeye başlandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken uzmanlar son günlerde yaşanan artışın mutasyonlu virüse bağlı olabileceği açıklamalarında bulundu. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi? İşte 30 Ocak koronavirüs tablosu...

30 Ocak bugünün koronavirüs tablosu! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka var?

30 Ocak koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandığı ve buna bağlı olarak vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni olabileceğini ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da mutasyonlu virüsün ülkemizde görüldüğü ifade edilmişti. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

30 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

29 Ocak koronavirüs tablosuna göre 165.094 yeni test yapılırken 6.912 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 664 olarak açıklanırken vefat sayısı 131 ve iyileşen hasta sayısı ise 8.093 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı %4,7, Yatak doluluk oranı %45,2, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59,0, Ventilatör doluluk oranı %30,1, Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, Filyasyon oranı %99,9 olarak açıklandı.

Son açıklanan koronavirüs tablosunun ardından toplam test sayısı 29.346.219'a ulaşırken vaka sayısı 2.464.030, Vefat sayısı 25.736, Ağır hasta sayısı 1.740 ve iyileşen hasta sayısı ise 2.348.309 olarak duyuruldu.

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Ocak bugünün koronavirüs tablosu Türkiyede son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka var

 

 

Bursa'da kıraathane baskınıBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir binanın giriş katındaki kıraathanede toplanıp oyun oynayan 13 kişiye, toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler siyah perde çekilen kıraathanenin 3 aydır güvenlik kamerasıyla önlem aldığını ve kısıtlamalara rağmen faaliyette olduğunu belirledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

İki kişiyi yaraladı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

İki kişiyi yaraladı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet