30 Ocak bugünün koronavirüs tablosu! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka var?

30 Ocak koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandığı ve buna bağlı olarak vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni olabileceğini ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da mutasyonlu virüsün ülkemizde görüldüğü ifade edilmişti. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

30 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

29 Ocak koronavirüs tablosuna göre 165.094 yeni test yapılırken 6.912 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 664 olarak açıklanırken vefat sayısı 131 ve iyileşen hasta sayısı ise 8.093 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı %4,7, Yatak doluluk oranı %45,2, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59,0, Ventilatör doluluk oranı %30,1, Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, Filyasyon oranı %99,9 olarak açıklandı.

Son açıklanan koronavirüs tablosunun ardından toplam test sayısı 29.346.219'a ulaşırken vaka sayısı 2.464.030, Vefat sayısı 25.736, Ağır hasta sayısı 1.740 ve iyileşen hasta sayısı ise 2.348.309 olarak duyuruldu.

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU