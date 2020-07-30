30 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakan Koca...

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(29 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.712

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 942

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.711.095

TOPLAM VAKA SAYISI: 228.924

TOPLAM CAN KAYBI: 5.659

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 212.557









BILL GATES: İSRAFTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini belirtti.

Gates, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

'Ortalama sonuç alma süresi 4,27 gün'

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.



2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BİR İLK

Genk Belediye Başkanı Wim Dries, kentte son günlerde ortaya çıkan çok sayıda enfeksiyonun Türkiye kökenli ailelerle bağlantılı olduğunu belirterek, "Evde karantinaya girmeleri için Türk ailelerle temasa geçtik" dedi.

Avrupa'da nüfusa oranla koronavirüse bağlı ölümlerde ilk sırada bulunan Belçika'da, son iki hafta koronavirüs vakalarında artış görüldü. 118 belediyede, enfeksiyon sayıları alarm düzeyine ulaştı.

Vakalarının en fazla görüldüğü Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Çarşamba gecesi 23:30'da başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması, Perşembe sabahı 06:00'ya kadar devam etti.

Flaman kesiminin önemli bir bölümünü kapsayan eyalette, ikinci bir karara kadar, sokağa çıkma yasağı Ağustos ayı boyunca devam edecek.