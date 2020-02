'30 yıl boyunca esir hayatı yaşadım'

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davanın duruşmasında itirafçı olan Ece Koç ifade verdi. Koç ifadesinde, 30 yıldır ilk defa kendi özgür iradesiyle bir karar aldığını ve itirafçı olduğunu belirterek, “Örgütte bulunduğum her saniye için çok pişmanım. 30 yıl boyunca esir hayatı yaşatan Adnan Oktar ve örgütünden şikayetçiyim” dedi. Koç, sürekli kullanılan “inşallah” ve “maşallah” sözlerinin Adnan Oktar’ın talimatı gereği söylenmeye başlandığını söyledi.

‘Esir hayatı yaşadım’

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 73 tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın görülmesine itirafçı sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya beşi tutuksuz sanık, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. İtirafçı olan Ece Koç, savunmasında, 30 yıldır ilk defa kendi özgür iradesiyle bir karar aldığını ve itirafçı olduğunu belirterek, “Örgütte bulunduğum her saniye için çok pişmanım. Beni 30 yıl boyunca esir hayatı yaşatan Adnan Oktar ve örgütünden şikâyetçiyim” dedi. Emin Koç ile gönül ilişkisi yaşadığını, daha sonra imam nikâhı kıydıklarını ve bir çocuğu olduğunu belirten Ece Koç, Adnan Oktar’ın dini gerekçeler göstererek evlilikleri iptal ettiğini söyledi. Oktar’ın bu evliliklerin şirk evliliği olduğunu söylediğini belirten Ece Koç, “Bize bu şekilde İslam’a hizmet edemeyeceğimizi söyledi. Bizi imam nikahından boşattırdı. Ancak göstermelik olarak resmi nikahla evli kalıyorduk. Evliliğim kağıt üzerinde kaldı. Evliliklerin hepsi sahteydi. Kişiler birbirlerini tanımaz dahi. Aileleri sorun olabilecek kişiler, mirası olan kişiler evlendiriliyordu” dedi. Örgüt evlerinin giderlerinin cemaat fonundan karşılandığını belirten Ece Koç, “Maaş kartlarımız Alev Babuna’daydı. Ben hiç maaşımı görmedim. Paramızın bir lirasını bile habersiz harcayamazdık” dedi. Dragos’ta 10 yıl kaldığını belirten Ece Koç, “Evde her katta mutlaka bir silah vardı. Adnan Oktar’ın bulunabileceği her yerde bulunduruluyordu. Adnan Oktar’ın girdiği banyoya kadar silah vardı. Oktar, bacı olan tüm kadınlarla imam nikahı kıymıştır. Benimle de kıydı. Bir süre sonra ‘Hepiniz güvenilmezsiniz’ diyerek 1 lira mehir parası verip boşadı” dedi.

‘Psikolojik işkence’

Ece Koç savunmasının devamında şunları anlattı: “Örgütten ayrılanlar için son dönemde her gün sosyal medyadan bu kişileri karalayan bir paylaşım yapılıyordu. Oktar’ın kadınlara eziyet ettiğini gördüm. Bana da eziyet etti. Psikolojik işkence de yapardı. Kızların gözümüzün önünde Adnan Oktar tarafından taciz, tecavüz edildiğini gördüm.”

Örgütün erkek kriteri

Müşteki avukatının sahte sosyal medya hesaplarının erkekleri tavlamak için mi açıldığını sorması üzerine Ece Koç şunları söyledi: “Cemaatin bazı kriterleri vardır erkekler konusunda. Zengin olması, yakışıklı olması, iyi ve zengin bir ailesinin olması, eğitimli olması gibi. Bu kriterlerdeki erkeklere ulaşılmaya çalışılır. Daha sonra bu örgüte kazandırılan erkekler güzel kızları tavlamak için kullanılır.”

Oktar’dan ‘inşallah maşallah’ talimatı

Üye hâkim Ece Koç’a “Grup içerisinde sürekli inşallah ve maşallah diye konuşuluyor. Bu sözleri size zorla mı söylettiriyorlardı? Size bu yönde bir talimat verildi mi?” diye sordu. Koç, bu soruya, “İnşallah, maşallah Adnan Oktar’ın talimatı gereği söylenmeye başlandı” dedi.