'300 liramÄ± neden vermiyorsun' dedi ortalÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirdi

Olay,Â gece saatlerinde 1561 sokak Ã‡Ä±narlÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakÄ±nÄ±nda meyda geldi. M.F.Ã–., iddiaya gÃ¶re kendisine 300 lira borcu bulunan FÄ±rat A. ile bir tamirhane Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°kili bir sÃ¼re tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonraÂ M.F.Ã–., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±Â tabanca ile FÄ±rat A.'ya art arda ateÅŸ aÃ§tÄ±. FÄ±rat A.,Â vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, M.F.Ã–. ise olay yerinden kaÃ§tÄ±. OlayÄ±Â gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralanan F.A.'yÄ± ambulanslaÂ Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tedaviye alÄ±nan FÄ±rat A.'nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

'300 LÄ°RAMI NEDEN VERMÄ°YORSUN'

Ã–te yandan, olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, polis ekipleri gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurdu. Bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesine gÃ¶re M.F.Ã–.'nÃ¼n, FÄ±rat A.'ya "300 liramÄ± neden vermiyorsun" diyerek ateÅŸ ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± da incelemeye alan polis, M.F.Ã–.'nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â