31 Aralık 2020 Milli Piyango Sonuçları Online Sorgulama Ekranı: Sonuçları öğrenmek için hemen tıklayın ve öğrenin!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar zengin olma hayali ile birçok bilet aldı. Bu sene Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi tam 100 milyon TL… Kazananı ömür boyu ihya edecek bu ikramiye için çekiliş günü geldi çattı. Biletler rafa çıktı hatta numaralar ezberlendi. Milyonlar çekiliş saatinde ekrana kilitlenecek. Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında Milliyet’ten de online sorgulama yapabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat 14.30'da başladı. Çekiliş tüm heyecanı ile devam ediyor. 100 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi ise 23.00'te başlayacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAHTE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Şansını denemek isteyip Milli Piyango Yılbaşı özel bileti alan kişilerin kafalarında birtakım soru işaretleri bulunuyor. Alınan biletlerin sahte olup olmadığı bu konuların başında geliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Güvenlik numarasındaki rakamların kabarık olması gerekir.

Bilet ışığa tutulduğunda kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı bulunması şart...

Biletler mutlaka Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınmalıdır.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.





