31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli Piyango canlı çekilişi hangi kanalda ekrana gelecek?

2021 Yılı için heyecanlanan ve büyük umutlar hisseden vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl farklı bir duygu yaşıyor. 2020 Yılında dünyada ve ülkemizde salgını olan koronavirüs mücadelesi, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm iş sektörlerini, çalışanları, öğrencileri oldukça yıprattı. Günden güne yaşanan koronavirüs aşı gelişmeleri ise 2021 yılı için büyük umut vadediyor. Dolayısıyla 2021’e girmek herkesi oldukça mutlu ediyor. Yurdun dört bir yanında başlayan yılbaşı heyecanı, Milli Piyango çekilişi ile tamamlanacak. Bu yıl rekor ikramiye verecek olan Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi tam 100 Milyon TL…

100 Milyon TL hayalini kurarak bilet alanlar veya almak isteyenlerin sayısı günden güne arttı. Kimi bayiilerden Milli Piyango Yılbaşı bileti alırken, kimi gezici bayiilerden almayı tercih etti. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar ise online yılbaşı bileti alarak Milli Piyango 2021 çekilişine katılmış oldu. Peki online yılbaşı bileti nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon TL'nin çekilişi 23:00'da başlayacak.

CANLI ÇEKİLİŞ NEREDEN İZLENECEK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 14:30'da başlayacak. Büyük ikramiye 100 Milyon TL'nin çekilişi ise 23:00'da yapılacak.

ONLİNE YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın almak mümkün.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ