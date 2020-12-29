31 Aralık tatil mi, yılbaşı tatili hangi gün başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılbaşı adım adım yaklaşıyor. Yılbaşı öncesinde 31 Aralık tatil mi? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yılbaşında ise 31 Aralık tarihinde başlayacak ve 4 gün sokağa çıkma yasağı gerçekleştirilecek. Peki yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil kapsamında yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 Cuma günü olacak. Yılbaşı tatili 1 gündür.

31 Aralık saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı başlayacak. 4 Gün sürecek sokağa çıkma yasağı 4 Ocak saat 05.00'de sona erecek.