31 Aralık yarım gün mü, mesai saat kaçta bitiyor? Yılbası arifesi yarım gün mü, tatil ne zaman başlıyor?

2021 senesinin ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşına adım adım yaklaşılıyor. Yeni yıla girmeye saatlerin kaldığı şu anlarda yılbaşı tatili için araştırmalar başladılar. Öğrenciler ve mesai yapanlar 31 Aralık tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, mesai kaçta bitiyor?

31 ARALIK TATİL Mİ, MESAİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Aralık 2020 tarihinde resmi tatil uygulanmıyor. Bundan dolayı 31 Aralık günü yarım gün uygulaması gerçekleşmeyecek. 31 Aralık 2020 tarihinde mesailer her zaman olan bitiş saatinde sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşının gelmesine kısa bir süre kaldı. Yılbaşına saatler kala yılbaşı tatili ile ilgili detaylar merak ediliyor. 1 Ocak 2021 tarihinde resmi tatil uygulanıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak yer alıyor.