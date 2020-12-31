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31.12.2020 - 09:18 |

31 Aralık yarım gün mü, mesai saat kaçta bitiyor? Yılbası arifesi yarım gün mü, tatil ne zaman başlıyor?

Yılbaşına girilmesine artık sadece sayılı saatler kaldı. 31 Aralık tarihinin gelmesiyle birlikte gündemde bugünün yarım gün tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar vatandaşlarlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağından yasak başlamadan tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü, mesai kaçta bitiyor, yılbaşı tatili ne zaman?

31 Aralık yarım gün mü, mesai saat kaçta bitiyor? Yılbası arifesi yarım gün mü, tatil ne zaman başlıyor?

2021 senesinin ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşına adım adım yaklaşılıyor. Yeni yıla girmeye saatlerin kaldığı şu anlarda yılbaşı tatili için araştırmalar başladılar. Öğrenciler ve mesai yapanlar 31 Aralık tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, mesai kaçta bitiyor?

31 ARALIK TATİL Mİ, MESAİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Aralık 2020 tarihinde resmi tatil uygulanmıyor. Bundan dolayı 31 Aralık günü yarım gün uygulaması gerçekleşmeyecek. 31 Aralık 2020 tarihinde mesailer her zaman olan bitiş saatinde sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşının gelmesine kısa bir süre kaldı. Yılbaşına saatler kala yılbaşı tatili ile ilgili detaylar merak ediliyor. 1 Ocak 2021 tarihinde resmi tatil uygulanıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak yer alıyor.

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
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