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30.12.2020 - 10:34 |

31 Aralık yarım gün resmi tatil mi? Yarın 31 Aralık tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı tatiline kısa bir süre kaldı. Yılbaşına yaklaşırken 31 Aralık yani yarın tatil olup olmayacağı ile ilgili araştırmaya başlandı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılını girmeye hazırlanırken yılbaşı tatili merak konusu. Peki 31 Aralık yarım gün resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün resmi tatil mi? Yarın 31 Aralık tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı için tüm dünya geri sayıyor. 20202nin son günlerini yaşarken yılbaşı tatili gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar "31 Aralık tatil mi?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Yılbaşı tatili ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

31 ARALIK YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı ile ilgili ayrıntılar merakla araştırılıyor. Yılın son gününe yaklaşırken araştırılan 31 Aralık yarım gün resmi tatil mi? sorusunun cevabı ise tatil olmadığını belirtiyor. 31 Aralık 2020 tarihinde resmi tatil bulunmuyor ve bundan dolayı 31 Aralık günü yarım veya tam gün tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Resmi tatil 1 Ocak 2021 Cuma günü olacak.

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