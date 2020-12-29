31 Aralık'ta bankalar açık mı? PTT, eczane, kargolar 31 Aralık'ta açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık 2020 resmi tatil m? 31 Aralık Perşembe günü, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? Yılbaşı tatili belli oldu. işte 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tatil olan yerler.

31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.