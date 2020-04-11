31 ilde 48 saat sokak yasak

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Ankara, İstanbul, İzmir’in de bulunduğu 31 ilde, iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tüm vatandaşları kapsayan sokağa çıkma yasağı, 12 Nisan Pazar gecesi saat 00.00’da sona erecek. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler, eczaneler, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla tedbirleri en üst düzeye çıkaran İçişleri Bakanlığı, iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan dün akşam 21.45’de yapılan açıklamada, dün geceden geçerli olmak üzere (10.04.2020 tarihi saat 24.00) yarın saat 00.00’a kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağının alındığı açıklandı. Açıklamada, “Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.

Valiliklere genelge

Bakanlık sokağa çıkmağa yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelgede, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, il valileri tarafından ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, 2 gün süreyle Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

Uymayanlara ceza

Genelgede belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmasının esas olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak” denildi.

Fırın ve eczaneler açık olacak

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler

Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

PTT, Kargolar dağıtım şirketleri

Kimler sokağa çıkabilecek?

Genelgede yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar

TBMM çalışanları

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar

Acil çağrı merkezleri çalışanları

Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar

Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar

PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları

Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunanlar

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: Fırınlar araçlarıyla ekmek dağıtabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayına bağlanarak yasak kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, şunları söyledi: “Akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla birlikte, Sağlık Bakanlığımızla görüşüp değerlendirme yaparak, bir hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlardan talebimiz telaşa gerek yok. Çünkü fırınlar açık. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler, su açık. Sadece marketler açık değil. Pazar günü akşam 24.00 itibariyle bu bitecektir.”

İletişim Başkanı Altun: ‘Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. “Bu 31 ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yasağa paniğe kapılmadan uymalarını, sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz” uyarısında bulunan Altun, “31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir” bilgisini verdi.

Vatandaş market ve fırınlara akın etti

Sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasının ardından 31 ilde hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar, açık fırın, bakkal ve marketlere akın ederken, sosyal izolasyon hiçe sayıldı. Bakkal ve marketlerde kuyruklar oluştu. Normal zamanda bomboş olan caddeler kısa sürede arabalarla doldu, caddeler tıkanma noktasına geldi. Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.

Toplu taşıma çalışacak

Sokağa çıkmak zorunda olanlar için belediyelerin toplu taşımaları hizmette olacak.