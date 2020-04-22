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22.04.2020 - 16:22 |

31 Nerenin Telefon Kodu? +31 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodları her bir ülke için farklı olarak belirlenmiştir. Bu kodlar, telefon numarasını çevirmeden önce başına çift sıfır konularak yazılır ve ardından arama tuşuna basılır. 31 de alan kodlarından biridir. 31 alan kodunun hangi ülkeye ait olduğunu merak ediyorsanız devamını okuyabilirsiniz.

31 Nerenin Telefon Kodu? +31 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası telefonla iletişim alan kodları sayesinde yapılır. Her ülkeye özgü olan alan kodları sayesinde ülkeler arasındaki hatlar karışmaz. Alan kodları şehirlerarası aramalar için tek sıfır ile kullanılır. Ülkeler arası telefon görüşmeleri ise alan kodunun başına çift sıfır konulur.

31 Nerenin Alan Kodu?

+31 Hollanda'nın alan kodudur. Hollanda, Batı Avrupa'da Belçika ile Almanya arasında sıkışmış küçük bir ülkedir. Hollanda'nın kuzeyinde ve batısında bulunan Kuzey Denizi, sürekli olarak toprağı aşındırır. Bu nedenle Hollanda'nın yüz ölçümü her gün daha da küçülür.

Hollandalıların bir deyişi vardır: "Tanrı Dünyayı yarattı, ama Hollandalılar Hollanda'yı yaptı." Hollandalılar topraklarını korumak için savunma mekanizmaları geliştirmeseydi Kuzey Denizi Hollanda'yı yıkardı. Yüzyıllar boyunca Hollandalılar, denizi ve nehirleri engellemek için bir dizi kanal, baraj ve pompa istasyonu inşa ettiler. Bugün, 2,400 kilometreden daha fazla direk, neredeyse yarısı deniz seviyesinin altında olan alçak, düz araziyi Kuzey Denizinden koruyor.

 

 

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.
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