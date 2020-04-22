31 Nerenin Telefon Kodu? +31 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası telefonla iletişim alan kodları sayesinde yapılır. Her ülkeye özgü olan alan kodları sayesinde ülkeler arasındaki hatlar karışmaz. Alan kodları şehirlerarası aramalar için tek sıfır ile kullanılır. Ülkeler arası telefon görüşmeleri ise alan kodunun başına çift sıfır konulur.

31 Nerenin Alan Kodu?

+31 Hollanda'nın alan kodudur. Hollanda, Batı Avrupa'da Belçika ile Almanya arasında sıkışmış küçük bir ülkedir. Hollanda'nın kuzeyinde ve batısında bulunan Kuzey Denizi, sürekli olarak toprağı aşındırır. Bu nedenle Hollanda'nın yüz ölçümü her gün daha da küçülür.

Hollandalıların bir deyişi vardır: "Tanrı Dünyayı yarattı, ama Hollandalılar Hollanda'yı yaptı." Hollandalılar topraklarını korumak için savunma mekanizmaları geliştirmeseydi Kuzey Denizi Hollanda'yı yıkardı. Yüzyıllar boyunca Hollandalılar, denizi ve nehirleri engellemek için bir dizi kanal, baraj ve pompa istasyonu inşa ettiler. Bugün, 2,400 kilometreden daha fazla direk, neredeyse yarısı deniz seviyesinin altında olan alçak, düz araziyi Kuzey Denizinden koruyor.