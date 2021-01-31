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31.01.2021 - 18:26 |

31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Korona tablosu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı, test sayısı yer alırken, covid-19 pandemisin başladığı günden bu yana elde edilen toplam veriler de bulunuyor. Peki, 31 Ocak koronavirüs tablosunda son durum nedir?

31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda salgında büyük öneme sahip detaylar yer alıyor. Covid-19 sayfasından halkın erişimine sunulan gri tablo ardından Bakan Fahrettin Koca son durum değerlendirmesinde bulunuyor. Vatandaşlar korona tablosundaki son durumu araştırırken, 31 Ocak koronavirüs tablosu da sorgulanmaya başladı. İşte, günlük korona tablosu...

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık tarafından paylaşılan koronavirüs tablosunda son olarak 6.871 vaka yer almıştı. 31 Ocak güncel korona tablosu ise henüz açıklanmış değil.

KORONA TABLOSU 30 OCAK

Açıklanan son kovid-19 tablosuna göre son 24 saatte; 148.785 test yapıldı, 6.871 yeni vaka tespit edildi, 658 hasta sayısına ulaşıldı, 7.100 hasta iyileşti ve 129 kişi de hayatını kaybetti.

31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu

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