31.07.2020 - 22:51 |
31 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 954. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama sayfası
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte milyonlarca vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı 31 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı...
On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 952. hafta çekilişini yaşayan On Numara'da kazandıran numaralar...
29 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.