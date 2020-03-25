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25.03.2020 - 10:56 |

32 bin sağlık personeli alımı ne zaman? İŞKUR sağlık personeli başvuru şartları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 32 bin sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Binlerce kişi sevince boğulurken adaylar 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman? sorusuna cevap aramaya başladı. Öte yandan İŞKUR üzerinden 460 personel alımı yapılacak. Peki, 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman? İŞKUR sağlık personeli başvuru şartları neler?

32 bin sağlık personeli alımı ne zaman? İŞKUR sağlık personeli başvuru şartları...

 

Corona virüsü nedeniyle sağlık çalışanları ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bakan Koca sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi verdiği gibi 32 bin de sağlık personeli alınacağını belirtmişti. Bu haber sonrası ayrıntılar merak edilmeye başlarken 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman? sorusu gündem oldu.

32 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

23 Mart Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu fakat başvurular için net bir tarih vermedi. Başvuruların 2 hafta içinde başlaması bekleniyor.

460 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından KPSS şartsız 460 kişilik personel alımı için başvurular başladı. Adaylar mezuniyet durumlarına göre 7 farklı branşa başvuru yapabilecek.

ACİL TIP TEKNİSYENİ

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI

ADLİ TIP TEKNİKERİ / OTOPSİ YARDIMCILIĞI

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

EBE

HASTA KABUL - KAYIT GÖREVLİSİ

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