32 kiÅŸi faciadan son anda kurtuldu!

YangÄ±n, saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli giriÅŸi Ankara istikametinde meydana geldi. Ä°stanbul'dan Tokat'a yakÄ±nlarÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶reni iÃ§in giden 31 kiÅŸiyi ve cenazeyi taÅŸÄ±yan Yusuf TanrÄ±verdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle motor kÄ±smÄ±ndan yanmaya baÅŸladÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n arkasÄ±ndan gelen bir taksici, dumanlarÄ± fark ederek otobÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip, aracÄ± durdurdu. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen taksici, otobÃ¼stekileri uyararak inmelerini istedi.



OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve yolcular araÃ§tan inmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak otobÃ¼sÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ±n kilitlendiÄŸi fark edildi. OtobÃ¼steki bir yolcunun kapÄ±larÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rmasÄ±yla 32 kiÅŸi araÃ§tan inmeyi baÅŸardÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n bagajÄ±nda tabut iÃ§erisindeki cenaze de yolcular tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n motor kÄ±smÄ±ndan baÅŸlayan alevler ise kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m otobÃ¼sÃ¼ sardÄ±. Â Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederken, Ankara istikametinde ulaÅŸÄ±m bir sÃ¼re durdu. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken trafik tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otobÃ¼s yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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OtobÃ¼ste bulunan yolcular ve cenazenin ise aynÄ± cenaze iÃ§in Tokat'a giden baÅŸka bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ne aktarÄ±ldÄ±. OtobÃ¼steki vatandaÅŸlar, taksiciye kendilerini erken uyardÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.