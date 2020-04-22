32 Nerenin Telefon Kodu? +32 Hangi Ülkeye Ait?

İlgili ülke, tüm dünyadan aranırken aranacak telefon numarasının başına alan kodu yazılır, ardından arama tuşuna basılır. Yurt içi aramalarda alan kodunun başına tek sıfır, ülkeler arası aramalarda çift sıfır yazılır. Ardından şehir veya ülke için belirlenen alan kodu ve telefon numarası yazılır.



32 Nerenin Alan Kodu?



32 Belçika'nın alan kodudur. Avrupa Birliğinin kurucu üyesi olan Belçika Krallığı Batı Avrupa'da bulunmaktadır. Kuzeybatıda Kuzey Denizi, kuzeyde Hollanda, güneybatıda Fransa, doğuda Lüksemburg ve Almanya ile sınırı vardır. Belçika, 66.5 km uzunluğunda kısa bir sahil şeridine sahiptir ve toplam 30.528 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır.



Toplam alan büyüklüğü olarak dünya ülkeleri listesinde yüz kırkıncı sırada yer almaktadır. Belçikalılar yazın serin, kışlar ise ılıman iklimin tadını çıkarır. Ülkenin kuzeybatısında yaylalar, düz ovalar, merkez ve güneydoğu bölgesinde engebeli dağlar vardır. Belçika toprakları kuzeyde Flanders, güneyde Wallonia ve merkezde Brüksel'in başkenti olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır.