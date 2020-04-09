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09.04.2020 - 13:01 | | DHA

32 umreci corona virüsü yenip alkışlarla uğurlandı!

Umre dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesindeki yurtta gözlem altına alınanlardan corona virüse yakalanan 32 umreci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

32 umreci corona virüsü yenip alkışlarla uğurlandı!

Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, corona virüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Burada corona virüs testleri pozitif çıkan 60 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer 192 kişi ise 14 günlük karantina süresini tamamlayarak, memleketlerine gönderildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 kişiden 32'sinin, yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Corona virüsü yenerek valizleriyle hastaneden çıkan umreciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde araçlara bindi. Umrecileri sağlık çalışanları, alkışlarla uğurladı. Umrecilerin evlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, diğer 28 umrecinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

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