22.04.2020 - 16:35 |
322 Alan Kodu Nerenin? 0322 Telefon Kodu Nereye Ait?
Pek çoğumuz zaman zaman farklı alan kodları ile aranabiliyoruz. Hal böyle olunca farklı telefon kodları ile aranan kişiler yoğun bir araştırma içerisinde olabiliyorlar. Ülkemiz iletişim başkanlığınca her şehre farklı bir telefon alan kodu verilmiştir. Bu telefon alan kodları verilen ile ait olarak özel olup, başka illerde kullanılmamaktadır. 322 telefon kodu da özel alan kodlarından biridir. Sabit bir telefon olan 322 alan kodunun hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.
0322 alan kodu ülkemize kayıtlı olan bir sabit telefon alan kodudur. Peki, bu kodun hangi ile ait olduğunu biliyor musunuz?
322 Nerenin Alan Kodu?
322 alan kodu ülkemizin güney kesiminde yer alan Adana iline ait bir telefon kodudur. 322 kodu aynı zamanda Adana merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.
0322 telefon kodu ile aranan kişiler kodun hangi ile ait olduğunu merak etmektedirler. 0322 telefon kodu Adana iline ait bir telefon kodudur. Adana ili ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.