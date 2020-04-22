322 Alan Kodu Nerenin? 0322 Telefon Kodu Nereye Ait?

0322 alan kodu ülkemize kayıtlı olan bir sabit telefon alan kodudur. Peki, bu kodun hangi ile ait olduğunu biliyor musunuz?

322 Nerenin Alan Kodu?

322 alan kodu ülkemizin güney kesiminde yer alan Adana iline ait bir telefon kodudur. 322 kodu aynı zamanda Adana merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.

0322 telefon kodu ile aranan kişiler kodun hangi ile ait olduğunu merak etmektedirler. 0322 telefon kodu Adana iline ait bir telefon kodudur. Adana ili ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.