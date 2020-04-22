MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 322 Alan Kodu Nerenin? 0322 Telefon Kodu Nereye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 16:35 |

322 Alan Kodu Nerenin? 0322 Telefon Kodu Nereye Ait?

Pek çoğumuz zaman zaman farklı alan kodları ile aranabiliyoruz. Hal böyle olunca farklı telefon kodları ile aranan kişiler yoğun bir araştırma içerisinde olabiliyorlar. Ülkemiz iletişim başkanlığınca her şehre farklı bir telefon alan kodu verilmiştir. Bu telefon alan kodları verilen ile ait olarak özel olup, başka illerde kullanılmamaktadır. 322 telefon kodu da özel alan kodlarından biridir. Sabit bir telefon olan 322 alan kodunun hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.

322 Alan Kodu Nerenin? 0322 Telefon Kodu Nereye Ait?

0322 alan kodu ülkemize kayıtlı olan bir sabit telefon alan kodudur. Peki, bu kodun hangi ile ait olduğunu biliyor musunuz?

 322 Nerenin Alan Kodu?

 322 alan kodu ülkemizin güney kesiminde yer alan Adana iline ait bir telefon kodudur. 322 kodu aynı zamanda Adana merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.

 0322 telefon kodu ile aranan kişiler kodun hangi ile ait olduğunu merak etmektedirler. 0322 telefon kodu Adana iline ait bir telefon kodudur. Adana ili ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

599 Nerenin Telefon Kodu? +599 Hangi Ülkeye Ait?

599 Nerenin Telefon Kodu? +599 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Sıradaki Haber