328 Alan Kodu Nerenin? 0328 Telefon Kodu Nereye Ait?

Her gün çok fazla çağrı trafiği yaşanıyor. Birçoğu bilinen çağrılar olsa da çok sayıda bilinmeyen numaralar veya farklı şehirlerden aramalar yapılabiliyor. Bilinmeyen numaraların hangi ülkelerden çağrı yaptığını ya da başka bir şehirden gelen çağrıların hangi şehre ait olduğu telefon numaralarının başında yer alan kodlar sayesinde bilinebiliyor.

328 Nerenin Alan Kodu?

Bazı alan kodları Türkiye’de bir şehre ait iken aynı zamanda bir ülkeye ait olabilirken, bazen sadece bir ülkeye ait bazen de sadece bir şehre ait olabiliyor. 328 alan kodu ise sadece bir şehre aittir. Türkiye’nin bir şehri olan Osmaniye’nin telefon alan kodu 328’dir.

0328 telefon kodu plakası 80 olan Osmaniye şehrine aittir. 0328 alan kodu ile başlayan bir numara Osmaniye’den arıyor demektir.