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23.04.2020 - 21:07 |

33 Nerenin Plakası? İçel İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizin güneyinde konumlanmış olan Mersin, eski adı ile İçel ilimiz merkezde toplamda dört ilçenin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Ülkemizin en büyük limanı Mersin Limanıdır. Bu sebeple yaz aylarında sıklıkla gidilmesi tercih edilen illerimiz içerisindedir. Peki, 33 nerenin plakasıdır? İçel ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? İşte, detaylar.

33 Nerenin Plakası? İçel İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Mersin büyükşehir olan illerimizdendir. Toplamda 13 ilçeye sahiptir. Bu ilçeler; Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Tarsus, Silifke, Erdemli, Çamlıyayla, Mut ve Gülnar'dır.

33 Nerenin Plakasıdır?

33 plaka kodu Mersin (İçel) ilimize aittir. Mersin ilimizden önce 32 koda sahip olan Isparta ilimiz, bir sonrasında ise 34 plaka koduna sahip olan İstanbul ilimiz gelmektedir.

İçel (Mersin) ilimizde 9 bin civarında minibüs, 6 bin civarında otobüs, 103 bin civarında kamyonet, 32 bin civarında kamyon, 145 bin civarında motosiklet ve 35 bin civarında traktör ile toplamda yaklaşık 598 bin civarlarında plakalı araç bulunmaktadır. Ülkemizin motorlu araçları içerisinde yaklaşık yüzde üçlük bir dilimini oluşturmaktadır.

İçel İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Akdeniz (Toros vd): A, AC-AZ, AAB, B, D, DA-DZ, E, EA-EZ, F, FA-FZ, H, HA-HZ, J, M, RA-RZ, S, SZ-SZ, T, TA-TZ
Anamur: J, LA-LZ, M, S, T
Aydıncık: J, M, S, T
Bozyazı: J, M, S, T, ZA-ZZ
Çamlıyayla: J, M, S, T
Gülnar: J, M, S, T, YA-YZ
Tarsus (Şehitkerim vd): J, M, N, NA-NZ, NAA-NZZ, P, PA-PZ, S, T
Erdemli: J, M, S, T, V, VA-VZ,
Mut: J, M, S, T, UA-UZ
Silifke: J, K, KA-KZ, KAA-KZZ, M, S, T

 

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