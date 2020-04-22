33 Nerenin Telefon Kodu? +33 Hangi Ülkeye Ait?

33 numaralı telefon kodu ülkemizde herhangi bir ile ait bir kod değildir. Fakat Dünyada Fransa ülkesine ait bir telefon kodudur.

33 Nerenin Alan Kodu?

Telefon kodları her ülkenin ayrıdır. Aramalarda numaranın başında bulunan kod hangi ülkeden arandığını gösterir. 33 numaralı kod ise Fransa ülkesine aittir. Arayan numaranın başında 33 numarası bulunuyor ise bu telefon Fransa'dan aranıyor anlamına gelmektedir.

Fransa konum olarak Batı Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Ülkemizden Fransa aranmak istendiğinde aranacak kişinin telefon numarasının başına mutlaka ülke kodu girilmelidir. Fransa'nın ise ülke kodu 33'dür. Bunun dışında alan kodu da girilmelidir. İlk olarak Fransa'nın ülke kodu 33 girilir. Daha sonra aranacak yerin alan kodu girilmelidir. En son telefon numarası girilir. Ayrıca size gelen aramada telefon numarasının önünde 33 kodlu numara yer alıyorsa bu arama size Fransa'dan yapılmaktadır.