33 yaşındaki adam aşırı doz uyuşturucudan öldü!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tonulay Mahallesi 4555 Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen ve babasıyla birlikte yaşayan Çağrı Özgür, akşam babasına 'Ocağa çay koydum' dedikten sonra odasına geçti. Yaklaşık 20 dakika sonra çay içmesi için seslenen baba yanıt alamayınca oğlunun odasına baktı.

Oğlunu hareketsiz bulan baba 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağrı Özgür'e uzun süre kalp masajı yaptı ancak sonuç alamadı. Vücuduna uyuşturucu madde enjekte ettiği belirlenen Çağrı Özgür'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çağrı Özgür'ün cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.